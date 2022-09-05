Шахназаров прокомментировал появление Собчак на похоронах Горбачева: «Бежит, куда пальцем поманят»

В авторской передаче «Полный абзац» Михаил Шахназаров прокомментировал появление телеведущей Ксении Собчак на церемонии прощания с политиком Михаилом Горбачевым. Простились с экс-президентом СССР 3 сентября 2022 года в Колонном зале, а похоронили его на Новодевичьем кладбище.

«Этой даме нет разницы, куда ходить. Абсолютно без разницы. Если будут закапывать любимую собачку Михаила Горбачева, она тоже придет. Эта привычка у нее сохранилась с 90-х годов. Тогда стоило лишь поманить пальцем, как она тут-же бежала в данном направлении», - высказался Шахназаров.

Напомним, Ксения Собчак, комментируя смерть легандарного советского политического деятеля, его жизнь назвала «историей большой любви». Именно Михаил Сергеевич, по мнению теледивы, показал людям, что женщина мужчина могут без капли стеснения проявлять свои чувства друг к другу.