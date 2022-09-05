Шоумен Рустам Солнцев негативно высказался о певце SHAMAN

Рустам Солнцев негативно высказался о певце SHAMAN. Шоумен назвал Ярослава Дронова прихвостом и шкурой.

Один из самых ярких и эпатажных воспитанников «Дома-2» написал в «Телеграме» новый пост. Скандалист заявил, что он хочет немного «повозбуждать ненависть» к одному «прихвосту по имени SHAMAN».

«В России во все времена появлялись такие шкуры. За бабло они эксплуатируют образ некой русскости. Мол, я более русский, чем вы все. В клипах этот SHAMAN так же похож на русского, как я похож на финна», - съязвил Рустам .

Также Солнцев подметил, что россиян, по его мнению, жестко разводят. Шамана шоумен называет аферистом чистой воды, решившим, что сейчас настал его час.