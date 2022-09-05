Супруга Юрия Шатунова пытается вступить в наследство дома за 3,5 млн евро

Со дня ухода Юрия Шатунова прошло всего два месяца, однако поклонники интересуются, как сейчас живет семья покойного певца.

После похорон родные исполнителя вернулись в Германию, где жили до смерти своего кормильца. Проживал артист с семьей в элитном поселке. По сведениям, цена особняка, который принадлежал Шатуновым, порядка 3,5 млн евро.

Прежде чем уехать из России вдова Юрия оформила все документы, которые были необходимы для вступления в наследство. Светлана, юрист по образованию, не хочет еще раз приезжать на родину, которую покинула давным-давно.

В России у солиста «Ласкового мая» имелись особняк в Сочи и квартира в столице. Но, помимо имущества, остались у певца долги. По предварительным оценкам, это не менее 77 тысяч. В любом случае платить просроченные налоговые обязательства и пенни будут наследники.