Тарзан впервые назвал измены Николаева причиной развода с Королевой

Развод композитора Игоря Николаева и певицы Наташи Королевой на протяжении многих лет обсуждают ведущие СМИ. Многие осуждали исполнительницу за уход от творческого супруга к стриптизеру. Муж артистки Тарзан (Сергей Глушко) раскрыл правду о разводе "Дельфина и Русалки".

Глушко считает, что Игорю Юрьевичу выгодно поддерживать образ страдальца.

"Сейчас идет компания против Наташи и меня. Смысл этого сводится к тому, что якобы я совратил ее и обрюхатил. Королева - змея подколодная. Бедный Николаев рыдает, рассказывает о 5-ти причинах боли. Хочу, чтобы поняли все, что когда у нас с Натальей только начинались отношения, она с Игорем уже год не общалась. Я никому не переходил дорогу", - рассказал Тарзан.

Танцовщик добавил, что настоящей причиной разрыва являлись постоянные измены со стороны композитора, которые его жена сначала прощала.