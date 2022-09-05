Алена Жигалова: Макс Барских устроил танцы на Могиле Неизвестного Солдата

Макс Барских (настоящее имя Микола Бортник) свою творческую карьеру начинал с танцев на Могиле Неизвестного Солдата.

Украинский певец выдвинул своим подписчикам ультиматум. Теперь все поклонники артиста обязаны общаться в его соцсетях исключительно на украинском языке. Несмотря на это, Барских не брезгует исполнять песни на русском языке.

Такое двуличие не понравилось журналистке Алене Жигаловой. Блогер напомнила фанатам Макса, с чего он начинал свой творческий путь.

"Это фото из первоначальной версии видеоролика 2011 года на композицию «Глаза-убийцы». Сами пляски были сняты на хромакее, позже подставив военный мемориал РФ", - отметила Жигалова.

В конечном итоге фон клипа был изменен на Охотный ряд, чтобы украинский музыкант не остался без денег.

"Мы живем в Украине, но не придали никакого значения этому памятнику", — сказала Юлия Верткова-Пилунская, продюсер артиста.