Водонаева раскритиковала появление Симоньян на федеральном канале в вызывающем образе

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Водонаева раскритиковала появление Симоньян на федеральном канале в вызывающем образе
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Фото из открытых источников

Алена Водонаева раскритиковала появление Маргариты Симоньян на федеральном канале в вызывающем образе. Экс-участнице телестройки не понравились голые подмышки журналистки.

Водонаева не смогла пройти мимо появления Симоньян на одном из федеральных каналов. Супруга Тиграна Кеосаяна появилась в откровенном образе. Алена не слушала, о чем говорит ведущая, поскольку все внимание было приковано к глубокому декольте и оголенным подмышкам.

Впечатлением от увиденного Алена поделилась в Telegram.

«Не могу вникнуть в смысл речи Симоньян. Смотрю все на ее голые руки, декольте и купальник. Она что на пляже? Может быть в Крыму? В 40 лет махать бы голыми подмышками на канале, а не вот все это», - написала телезвезда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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