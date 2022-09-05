Врач-генетик Кокорина объяснила, связан ли рак Заворотнюк и Фриске с процедурой ЭКО

В Сети активно муссируются слухи о том, что процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) вызывает рак. Врач-генетик решил расставить все точки над «и». Ольга Кокорина рассказала, могли ли вспомогательные репродуктивные технологии быть связаны с раковыми опухолями Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.

Лабораторный генетик развеяла миф о связи онкологии и искусственного оплодотворения. По словам доктора, ЭКО никак не приводит к возникновению в организме злокачественных раковых клеток. С уверенностью можно утверждать, что российски звезды столкнулись с онкологией мозга по совершенно другим причинам.

«Есть немало громких историй, рассказывающих о том, что кто-то там перенес ЭКО и заболел онкологией. Если отдельно разбирать эти случаи, становится очевидно, что ВРТ не имело к появлению грозного заболевания никакого отношения», — заявила врач-генетик.

Следует отметить, что сейчас, чтобы зачать ребенка, огромному количеству супружеских пар требуются самые новые медицинские технологии. Так, 20% россиян репродуктивного возраста не могут забеременеть без помощи репродуктологов.