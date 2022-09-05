Журналист Дряшин прокомментировал попытку примадонны Пугачевой унизить Михалкова

Михаил Дряшин обращение Аллы Пугачевой к Никите Михалкову назвал пошлым и глупым. Также известный журналист обозвал Примадонну

«бабулькой без комплексов» после ее послания.

Эстрадная певица, которая вернулась в Россию, обратилась к Никите Михалкову. Артистка в своей социальной сети опубликовала отрывок из фильма «Раба любви». В кадре героиня обращается к недругам и преследователям, и говорит им: «Господа, вы звери». На данное, весьма неоднозначное сообщение отреагировали многие звезды из области культуры. Не остался в стороне Михаил Дряшин.

«Могло быть красиво, однако получилось пошло, глупо. Пошло — это не вникнуть в сюжет возникшей метафоры. В наилучшие свои годы Елена Соловей, которая была «сделана» под условную Веру Холодную, и изображала ее видавшая бабулька без комплексов, с задорным матерком, страстью к канделябрам, лепнине, а также мебели в стиле Луи XIV », —высказался журналист.