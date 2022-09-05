Юморист Андрей Рожков обратился с необычной просьбой к примадонне Алле Пугачевой

Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая недавно вернулась в Россию.

Российский актер пошутил, что якобы знает, кому Примадонна набьет морду, имея в виду себя.

«Алла Борисовна, которая приехала в РФ, выразила огромное желание набить морду одному публичному человеку. Кажется, я знаю, кто является этим человеком».

Рожков отметил, у него к Пугачевой есть одно пожелание: