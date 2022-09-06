31-летняя певица Манижа вышла замуж за режиссёра Ладо Кватанию

Почти год назад Манижа призналась, что получила предложение руки и сердца. Сегодня, 6 сентября, Manizha расказала о радостной новости: она наконец-то вышла замуж за любимого человека.

Избранником певицы стал режиссер и клипмейкер Ладо Кватания, который работал с ней над большинством проектов. Пара сперва скрывала свои отношения. Но вскоре Манижа и Ладо публично заявили, что они навсегда вместе.

О том, что влюбленные официально зарегистрировали свой брак, написала Ксения Собчак.

«Прямо сейчас певица Манижа вместе в режиссером Ладо Кватанией обмениваются кольцами в Подмосковье на Николиной горе! Церемония уже состоялась, штампы поставлены, любовь навсегда. Желаю большого счастья молодым!» — сообщила телеведущая.

Также в Телеграм-канале «Кровавая барыня» появились фото со свадебного торжества. Исполнительница была в романтичном пышном платье. Дополнила образ невеста длинной фатой. В руках 31-летняя Manizha держала небольшой букет светло-розовых роз.