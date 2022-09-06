Адвокат Павел Астахов назвал иск Михалкова против Манского «борьбой за правду»

В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного
Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall
В Украине заявляют об эффективности противовоздушной обороны, которая с каждым днем только увеличивается. Так, вначале специальной военной операции
Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая
Вспыла на поверхность правда о том, что у Филиппа Киркорова существует украинский двойник. Алексей Егожинский заменял популярного российского певца
Кирилл Имашев рассказал о том, каких артистов-патриотов он бы хотел видеть на российском телевидении. По словам военкора, певцу Олегу Газманову не
По информации портала DPA, совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля отменена. Встреча канцлера Германии и премьер-министра Украины должна была
В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, судя по заявлению Лиз Трасс, сохранит свою должность в новом правительстве, заявил о том, что
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