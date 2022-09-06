Адвокат Павел Астахов назвал иск Михалкова против Манского «борьбой за правду»

Российский кинорежиссер Виталий Манский дал интервью Ксении Собчак. Он рассказал, что Никита Михалков якобы воровал из бюджета не менее 85% денег на ММКФ (Московском международном кинофестивале). Тот не остался в стороне и написал заявление о клевете. Павел Астахов решил прокомментировать этот конфликт.

«Никита Сергеевич ждет, чтобы восторжествовала правда. Он заявляет такие вещи, тем более во время интервью, и говорит, что готов отвечать за свои слова перед судом. Мы ждем. Пускай г-н Манский приезжает и подтверждает свое заяление», – сказал адвокат.

Напомним, Ксения Собчак в Telegram канале «Кровавая барыня» рассказала, что слова Виталия Манского, из-за которых может быть возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 128.1 УК России, были сказаны ей во время интервью. Тогда же кинопродюсер отметил, что уверен в сказанном и «готов это доказать». Позже телеведущая добавила, что по данному делу она является свидетелем.