Адвокат Павел Астахов назвал иск Михалкова против Манского «борьбой за правду»

Image 16+
Адвокат Павел Астахов назвал иск Михалкова против Манского «борьбой за правду»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российский кинорежиссер Виталий Манский дал интервью Ксении Собчак. Он рассказал, что Никита Михалков якобы воровал из бюджета не менее 85% денег на ММКФ (Московском международном кинофестивале). Тот не остался в стороне и написал заявление о клевете. Павел Астахов решил прокомментировать этот конфликт.

«Никита Сергеевич ждет, чтобы восторжествовала правда. Он заявляет такие вещи, тем более во время интервью, и говорит, что готов отвечать за свои слова перед судом. Мы ждем. Пускай г-н Манский приезжает и подтверждает свое заяление», – сказал адвокат.

Напомним, Ксения Собчак в Telegram канале «Кровавая барыня» рассказала, что слова Виталия Манского, из-за которых может быть возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 128.1 УК России, были сказаны ей во время интервью. Тогда же кинопродюсер отметил, что уверен в сказанном и «готов это доказать». Позже телеведущая добавила, что по данному делу она является свидетелем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ксения Бородина вспомнила свою нищую молодость: «Хватало на няню, квартиру и еду»

Сегодня, 20:25

Россияне назвали украинскую певицу Светлану Лободу худшим эстрадным исполнителем

Сегодня, 20:03

Журналистка КП Федоткина заявила, что вернувшаяся в Россию Пугачева — не Пугачева

Сегодня, 19:52

Адвокат Павел Астахов назвал иск Михалкова против Манского «борьбой за правду»

Сегодня, 19:28

Физиономист Павлов расшифровал странный жест Пугачёвой на похоронах Горбачева

Сегодня, 13:39

Лобода заявила, что Киркоров поддержал ее после начала СВО на Украине

Сегодня, 12:11

Иосиф Пригожин не исключил скорое возвращение в РФ Максима Галкина

Сегодня, 12:09

Политолог Фёдор Бирюков сравнил политическую деятельность Пугачёвой и Кобзона

Сегодня, 11:41

Военкор Имашев заявил, что Газманову не место на российском ТВ среди поддержавших СВО артистов

Сегодня, 11:32

Светлана Лобода заявила, что была номером один среди артистов в России

Сегодня, 11:18

Телеведущий Иван Ургант неожиданно прервал молчание

Сегодня, 11:02

Врач-онколог Воробьев перечислил продукты, которые могут защитить от рака

Сегодня, 10:48

Кремль поставил «черную метку» на юмориста Максима Галкина за осуждение СВО

Сегодня, 10:43

Антон Красовский рассказал, на кого работает Собчак: «Она пристроилась между струйками»

Сегодня, 09:33

Михаил Шахназаров заподозрил телеведущую Татьяну Лазареву в «терроризме на почве алкоголизма»

Сегодня, 09:19

Алексей Панин опроверг свое возвращение в Россию из Испании

Сегодня, 08:51

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о встрече с российским актёром Иваном Охлобыстиным

Вчера, 22:44

Адвокат Алешкин заявил, что Пугачевой грозит суд за нападки на Михалкова

Вчера, 22:36

Российский актёр Игорь Верник переживает тяжелую утрату

Вчера, 22:21

Супруга Юрия Шатунова пытается вступить в наследство дома за 3,5 млн евро

Вчера, 21:57

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Комздрав Петербурга свернул ковидные койки на фоне высокого распространения вируса
  • Вчера, 14:36

Комздрав Петербурга свернул ковидные койки на фоне высокого распространения вируса

В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного

Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине
  • 3-09-2022, 21:16

Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине

Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall

Генерал-майор Жирнов заявил, что ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет
  • 4-09-2022, 12:33

Генерал-майор Жирнов заявил, что ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет

В Украине заявляют об эффективности противовоздушной обороны, которая с каждым днем только увеличивается. Так, вначале специальной военной операции

Юморист Андрей Рожков обратился с необычной просьбой к примадонне Алле Пугачевой
  • Вчера, 08:25

Юморист Андрей Рожков обратился с необычной просьбой к примадонне Алле Пугачевой

Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая

Украинский двойник певца Филиппа Киркорова заменял певца на корпоративах и киносъёмках
  • 4-09-2022, 16:58

Украинский двойник певца Филиппа Киркорова заменял певца на корпоративах и киносъёмках

Вспыла на поверхность правда о том, что у Филиппа Киркорова существует украинский двойник. Алексей Егожинский заменял популярного российского певца

Военкор Имашев заявил, что Газманову не место на российском ТВ среди поддержавших СВО артистов
  • Сегодня, 11:32

Военкор Имашев заявил, что Газманову не место на российском ТВ среди поддержавших СВО артистов

Кирилл Имашев рассказал о том, каких артистов-патриотов он бы хотел видеть на российском телевидении. По словам военкора, певцу Олегу Газманову не

Новости партнеров
Новости партнеров
DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля
  • 3-09-2022, 21:39

DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля

По информации портала DPA, совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля отменена. Встреча канцлера Германии и премьер-министра Украины должна была

На «реновации» в Московском и Красногвардейском районах девелоперы смогут заработать триллион рублей 
  • Сегодня, 17:29

На «реновации» в Московском и Красногвардейском районах девелоперы смогут заработать триллион рублей 

В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и

CNN: в Британии считают, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине
  • Сегодня, 10:43

CNN: в Британии считают, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, судя по заявлению Лиз Трасс, сохранит свою должность в новом правительстве, заявил о том, что