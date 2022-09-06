Аксюта объяснил, почему Нагиев не будет вести новый сезон шоу «Голос 60+»

Юрий Аксюта объяснил, почему телеведущий Дмитрий Нагиев перестал вести популярное в стране вокальное шоу "Голос".

Музыкальный менеджер и телепродюсер говорит, что Нагиев не покинул проект. Дмитрий захотел уйти в так называемый творческий отпуск.

У Аксюты и ведущего была некая договоренность, что тот сможет отдохнуть только после съёмок деяти сезонов программы. Нагиев, который честно отвел все десять сезонов, теперь отдыхает. Планирует ли он возвращаться издлительного отпуска в следующем сезоне, генпродюсер не уточнил.

Как добавил Юрий Викторович, он во время телефонного звонка предложил Ларисе Гузеевой стать ведущей нового сезона "Голоса" . Сперва артистка испугалась, но затем приняла предложение.