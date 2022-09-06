Алексей Панин опроверг свое возвращение в Россию из Испании

На днях в СМИ появились новости о том, что Алексей Панин вернулся в Россию. Ходили слухи, что скандального актера видели прогуливающимся по Москве. Однако эта информация не соответствует действительности.

«Я не был в Москве. Меня не убивали, как я прочитал. Как жил в Испании, так и живу», — сообщил Панин.

Также Алексей уточнил, что в настоящее время у его большие проблемы со здоровьем. Он активно занимается восстановлением своего организма.

«Я только после лекарств. Приболел, меня обкололи очень сильными лекарствами. Во мне целый компот из наркотических веществ. Имею ввиду не кокаин и героин, а медицинские вещества», — добавил актер, но не уточнил, что с ним случилось.

Напомним, что в последнее время в своих соцсетях актер неоднократно жаловался на невостребованность за рубежом, отсутствие работы и дененг. При этом дебошир регулярно негативно высказывался в адрес России, оскорблял своих коллег, и граждан РФ. Также он помагает Украине и собирает помощь ВСУ.