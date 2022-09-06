Антон Красовский рассказал, на кого работает Собчак: «Она пристроилась между струйками»

Антон Красовский высказался о светской львице Ксении Собчак. Во время программы «И снова здравствуйте» телеведущий раскрыл, на кого работает телезвезда.

«Меня будущее Собчак не беспокоит. Она дорабатывается до гонораров, которые и получает. В каждой эпохе Ксения умеет себя находить. Это талант, могу ей только позавидовать. Мы с ней немного похожи».

Красовский подчеркнул, что журналистка лишь одним от него отличается:

«Я работаю на свою страну, как бы это ни прозвучало пафосно. А она работает на себя. Это не плохо. Прекрасное буржуазное времяпрепровождение. Только бы не вредило стране, которая ее считает своей частью. Пристроилась она хорошо между струйками. На сегодняшний день такая позиция, думаю, не пройдет. Глаза нужно открыть и посмотреть к народу».