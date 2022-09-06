Физиономист Павлов расшифровал странный жест Пугачёвой на похоронах Горбачева

Артем Павлов поделился мнением по поводу странного жеста Аллы Пугачёвой на похоронах с легендарным политиком Михаилом Горбачевым. Физиономист расшифровал, что значит этот обряд. Певица, напомним, «поговорила» с лежащим в гробу политиком, ткнув ему пальцем в лицо.

Так, после возложения цветов убитая горем Примадонна стала возле покойного Горбачева, словно обращаясь к нему. Также Пугачева «пригрозила» указательным пальцем экс-президенту СССР.

По словам специалиста, таким образом Алла Борисовна продемонстрировала внутреннюю подавленность. Указательный палец значит некий укор. Может быть, народная артистка политику что-то говорила и предупреждала о чем-то при жизни, а Горбачев ее не послушал.

К тому же, эстрадная звезда время от времени потирала руки. Павлов утверждает, что это является подготовкой к общению с родными покойного советского лидера. К ним Пугачёва, кстати, подошла срзу после возложения цветов. Она озвучила свои глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.