Иосиф Пригожин не исключил скорое возвращение в РФ Максима Галкина

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Иосиф Пригожин не исключил скорое возвращение в РФ Максима Галкина
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Фото из открытых источников

Иосиф Пригожин, знаменитый музыкальный продюсер, заявил о том, что Максим Галкин может совсtм скоро вернуться в РФ.

"Прежде чем делать что-либо, нужно хорошо подумать, в том числе о своей семье. То, что его дети с мамой вернулись на родину, то, что они пошли в одну из московских гимназий, говорит о том, что им нечужая эта страна. Это его дом. Ему придется сюда вернуться рано или поздно. Там он никому не нужен", - сказал Пригожин.

Супруг певицы Валери не согласен с нападками стендап-комика. Галкин не должен был ни под каким предлогом критиковать свою отчизну в столь непростое время. По мнению продюсера, муж Примдонны перешел определенную черту.

Напомним, что юморист сделал немало противоречивых высказываний о стране. Пока пародист гастролирует по миру, в Кремле ему поставили "черную метку" за неоднозначные слова в адрес родины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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