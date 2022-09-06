Иосиф Пригожин не исключил скорое возвращение в РФ Максима Галкина

Иосиф Пригожин, знаменитый музыкальный продюсер, заявил о том, что Максим Галкин может совсtм скоро вернуться в РФ.

"Прежде чем делать что-либо, нужно хорошо подумать, в том числе о своей семье. То, что его дети с мамой вернулись на родину, то, что они пошли в одну из московских гимназий, говорит о том, что им нечужая эта страна. Это его дом. Ему придется сюда вернуться рано или поздно. Там он никому не нужен", - сказал Пригожин.

Супруг певицы Валери не согласен с нападками стендап-комика. Галкин не должен был ни под каким предлогом критиковать свою отчизну в столь непростое время. По мнению продюсера, муж Примдонны перешел определенную черту.

Напомним, что юморист сделал немало противоречивых высказываний о стране. Пока пародист гастролирует по миру, в Кремле ему поставили "черную метку" за неоднозначные слова в адрес родины.