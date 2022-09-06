Кремль поставил «черную метку» на юмориста Максима Галкина за осуждение СВО

Кремлем быда выписана «черня метка» Максиму Галкину. По заявлению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в стране в условиях проведения СВО на Украине крайне необходима смена культурных ориентиров.

Теперь от российских артистов потребуют лояльности по отношению к государственной линии. Ради смены парадигмы даже был внесен раскол в семью Пугачевой и Галкина.

«Нам с Максимом Галкиным не по пути. Он делал непристойные заявления», — сказал Песков.

Политик назвал «возмутительным» такой поступок. Также представитель Кремля намекнул на возможную в будущем реакцию со стороны «соответствующих компетентных органов», которой пока что нет.

«С нами они хотят видимо антагонизировать», — добавил пресс-секретарь.

Касательно Аллы Борисовной, Песков не слышал ни одного непозволительного заявления артистки. По словам Дмитрия Сергеевича, Владимир Путин к Пугачевой относится «нормально».

«Они друг друга хорошо знают, встречались неднократно», — отметил государственный деятель.