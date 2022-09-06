Ксения Бородина вспомнила свою нищую молодость: «Хватало на няню, квартиру и еду»

Телеведущая Ксения Бородина вступила в полемику со своими поклонниками. Звезда «Дома-2» вспомнила о своем бедном прошлом. По словам теледивы, в молодости ей едва хватало денег на няню для ребенка, на оренду квартиры и на еду.

«Первый раз я разводилась, будучи на съемной квартире. С двухлетним ребенком на руках, с минимальной зарплатой, которой хватало только на няню, квартиру, пищу», — оставила комментарий Ксюша.

Таким образом Бородина попыталась оправдаться за свой новый марафон, предназначенный для разведенных женщин. По словам фолловеров, такой слезливой историей 39-летняя Ксения разозлила своих подписчиков. Как заметили интернет-пользователи, у многих россиян не всегда хватает на хорошую еду. Вот это настоящая бедность, уверены фанаты.



