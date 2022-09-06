Лобода заявила, что Киркоров поддержал ее после начала СВО на Украине

Светлана Лобода в интервью Катерине Гордеевой рассказала об отношениях с российскими коллегами после начала СВО на Украине. Украинская певица призналась, что поп-король Филипп Киркоров сперва всячески поддерживал ее. С некоторыми другими звездами она пыталась связаться, но вскоре поняла, что «это бесполезно».

«Первое время Киркоров писал мне, всячески поддерживал. Не могу говорить, о чем мы с ним общались», — заявила Лобода.

Как утверждает артистка, сейчас они с Филиппом Бедросовичем не общаются.

Также исполнительница добавила, что после начала СВО на Украине она мгновенно разорвала все отношения с РФ: был отменен гастрольный тур по России, отменены выступления на корпоративах. Лобода утверждает, что не поедет на частный концерт в Россию даже за баснословный гонорар.