«Натуральный блондин» Николай Басков неожиданно заговорил о групповом сексе

Николай Басков сравнил хор с групповым сексом: «Сачкануть можно». Об этом бодро заявил «натуральный блондин», который является ведущим шоу «Ну-ка, все вместе!». Такую фразу «золотой голос страны» бросил, чтобы как-то расшевелить конкурс талантов, пишет МК.

«Хор — как групповой секс. Сачкануть можно!» —сказал Басков, который оценил вокальные усилия участников музыкального проекта.

Многи поставять под сомнение уместность такой шутки певца. Но чего сделаешь и чего не скажешь, только бы расшевелить участников мероприятия.

Дело в том, что конкурсанты изо всех сил стараются, поют как хорошо поставленным голосом, так и душой. Звездам, приглашенным на прослушивание, куда сложнее. Знаменитостям нужно пошутить, никого не обидеть, а также не ударить в грязь лицом. А это, к слову, очень непросто, так как аура голосования зачастую их пугает.