В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного
Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Петербурге 2 сентября приказал продолжить
Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая
После приезда в Москву Алла Пугачева решила свести счеты с недоброжелателями. Сперва она жетско высказалась в адрес Владимира Соловьева, а затем
Вспыла на поверхность правда о том, что у Филиппа Киркорова существует украинский двойник. Алексей Егожинский заменял популярного российского певца
Русские добровольцы из состава «ЧВК Вагнера» высоко зарекомендовали себя в ходе спецоперации в Донбассе, рассказал замминистра информации Донецкой
По информации портала DPA, совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля отменена. Встреча канцлера Германии и премьер-министра Украины должна была
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, судя по заявлению Лиз Трасс, сохранит свою должность в новом правительстве, заявил о том, что
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