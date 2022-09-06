Врач-онколог Воробьев перечислил продукты, которые могут защитить от рака

Существует пять главных продуктов, которые могут предотвратить развитие рака. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

Онкологические болезни развиваются в том числе из-за мутаций, происходящих в здоровых клетах, которые атакуют организм человека. Предотвратить процесс мутации могут продукты, которые в большом количестве содержат флавоноиды. Это вид полифонического вторичного метаболита.

Как выснилось в ходе исследований, особенно много ценных флавоноидов есть в 5-ти всем известных и доступных продуктах. На первом месте по количеству полифенолов находится зеленый чай. Также врач упомянул о яблоках, апельсинах, чернике и брокколи.

По мнению онколога, целебный эффект будет ощутим при употреблении всего одного стакана зеленого чая, 100 граммов черники и брокколи, одного небольшого апельсина или яблока.