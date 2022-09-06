«Парад фриков»: поклонники раскритиковали новый сезон вокального шоу «Голос 60+»

Первые прослушивания нового сезона вокального шоу «Голос 60+» вызвали у поклонников немало вопросов. Зрителям показалось, что замена, которая произошла в составе жюри, является не совсем удачной.

Фанаты не понимают, почему судьи вынуждены слушать бездарных исполнителей и тратить на это драгоценное эфирное время. В комментариях интернет-пользователи попросили вернуть в качестве ведущего Дмитрия Нагиева. Однако, еще более активно они требуют поменять подбор участников.

«Без Дмитрия Нагиева это не "Голос", а шоу "Давай поженимся 60+". Даже не будем смотреть», «Скатилось шоу ниже городской канализации. Очень печально», «Из первого выпуска понравился конкурсант из Бишкека. Все остальные — отстой, особенно какакя-то мадам-фрик», «Это парад фриков настоящий. Молодец Гузеева!», — появились комментарии в Сети.