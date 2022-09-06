Политолог Фёдор Бирюков сравнил политическую деятельность Пугачёвой и Кобзона

Фёдор Бирюков заявил, что журналисты впустую освещают позиции артистов, мнение которых никак не связано с актуальной нынче общественной повесткой. Политолог имел ввиду таких артистов, как Алла Борисовна Пугачёва и Максим Галкин.

По словам Бирюкова, профессиональная деятельность вышеуказанных знаменитостей никак не связана с общественной. Политолог в качестве примера сравнил активность Примадонны российской эстрады и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

«Меня удивляет то, что Алла Пугачева дает политические комментарии либо выступает членом всевозможных партий. Это выглядит весьма нелепо. В отличии от того же Иосифа Давдовича, к примеру. Он давно был в политике и у него был большой опыт», -сказал Бирюков.