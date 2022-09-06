Россияне назвали украинскую певицу Светлану Лободу худшим эстрадным исполнителем

Россияне признали Светлану Лободу худшим эстрадным исполнителем. Ранее украинская певица заявила, что в России она была номер один среди артистов.

Видео из заявлением Лободы в своем Telegram-канале опубликовал именитый дрессировщик Эдгард Запашный. Артист цирка подписал ролик следующим образом:

"Верх самолюбия - это в оргазме кричать свое имя".

Более того, чтобы доказать Светлане, что она далеко не звезда номер один в Российской Федерации, Запашный провел голосование. Результаты, как и стоило ожидать, оказались неутешительными для украинки. Лобода заняла последнюю строчку в опросе, набрав ничтожные 1% голосов.