Михаил Шахназаров заподозрил телеведущую Татьяну Лазареву в «терроризме на почве алкоголизма»

Михаил Шахназаров проехался по Татьяне Лазаревой. Журналист не пожалел актрису и колко высказался о ее заявлении, которое прозвучало с Испании. Телеведущую, которая мечтаеть приехать в Россию, он назвал диверсанткой.

В своем Телеграме Шахназаров сообщил, что сбежавшая Лазарева (признана в РФ иноагентом) планирует вернутся на родину, но лишь при одном условии. По словам артистки, это можно сделать после того, как с нее снимут этот статус.

Но журналист уверен, что ее появление в стране отразится на алкогольной статистике. Дело в том, что Татьяна нередко выходит в прямые эфиры в состоянии алкогольного опьянения. На эту ошибку женщины обратил внимание публицист. Выразился Михаил довольно нелестно:

«Диверсантка. Она своим возвращением хочет статистику по пьянству и алкоголизму в стране ухудшить»

Между прочим, Шахназаров неоднократно обвинял Лазареву в злоупотреблении спиртными напитками. Сама ведущая всячески отрицает свое пристрастие к выпивке.