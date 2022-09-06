Светлана Лобода заявила, что была номером один среди артистов в России

Светлана Лобода, украинская певица, заявила, что она была номером один среди артистов в России. Об этом исполнительница, известная как LOBODA, заявила во время общения с Екатериной Гордеевой на Ютуб.

"Я была номером один в российском шоу-бизнесе. Россия мне дала успех. Однако я не могу пойти на сделку с совестью. Хочу остаться человеком, хочу, чтобы мне не было стыдно перед собой", - заявила Лобода.

Также Светлана подчеркунла, что много потеряла из-за озвученной гражданской позиции. Но заслуженная артистка Украины, которая родилась в Ирпени, не могла пойти против страны и семьи, поэтому покинула РФ и выступила против проведения СВО.

Белокурая звезда подчеркнула, что она не выступает против россиян, которые по тем или иным причинам не разделяют ее взгляды по поводу происходящих событий.