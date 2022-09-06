Телеведущий Иван Ургант неожиданно прервал молчание

Иван Ургант практически не делает никих заявлений последние несколько месяцев. Телеведущий, который ранее отбивался от нападок в свою сторону, сейчас делится размышлениями о доме и семье со своими поклонниками.

«Когда был маленьким, в театре Комиссаржевской на спектакле «Новоселье в старом доме» как-то на сцене заснул монтировщик. В начале второго акта актриса попыталась его увести: «Водопроводчик, проснись, спасибо тебе за работу. Но уже пора уходить!» Он от страха и яркого света после пробуждения вышел в окно. Вспомнил эту историю, когда время от времени находил на дверных половиках такие слова «Sweet home». И подумал, что когда возвращаюсь домой после отсутствия, открываю дверь, делаю первый шаг в квартиру, всегда вслух говорю «Sweet home». После этого иду смотреть, не спит ли монтировщик где-то» — написал Иван.

Отметил Ургант и своего отца. По словам шоумена, у них в семье популярен глагол «валяться». Это значит ничего не делать в пустой квартире:

Звоню папе, говорю: «Что делаешь?» Он мне отвечает: «Ничего особенного, позавтракал, сейчас валяюсь!»

Телеведущий говорит, что чувствует себя счастливым и наедине, и со семьей.

«Довлатов говорил, что счастье семейного человека - это остаться одному в квартире. Ходить голым, к примеру, не запирать дверь в уборную. Эти редкие моменты я очень люблю. Можно ходить в тишине по чистому паркету, варить кофе, сидеть в кресле и смотреть на книжные полки. Думать, что нужно что-либо прочитать, чтобы затем кого-то цитировать…» — добавил Ургант.