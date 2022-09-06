Военкор Имашев посчитал, что певцу Газманову не место среди сторонников спецоперации

Кирилл Имашев рассказал о том, каких артистов-патриотов он бы хотел видеть на российском телевидении. По словам военкора, певцу Олегу Газманову не место среди артистов, которые поддерживают СВО.

Корреспондент заговорил о передаче «СВОи», которая не так давно появилась на Первом канале. В программе выступают немало современных музыкантов, которые поддерживают события на Донбассе и их жителей.

Но Кирилл Имашев не понял появление в эфире исполнителя Олега Газманова. По мнению военкора, новое поколение не воспринимает певца, а старое поколение итак все знает о спецоперации.

«Почему-то Олег Газманов. Ну зачем? Старшему поколению ничего объяснять про СВО и не нужно. Хватит им Киселева посмотреть», - сказал он.