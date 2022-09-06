Журналистка КП Федоткина заявила, что вернувшаяся в Россию Пугачева — не Пугачева

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Журналистка КП Федоткина заявила, что вернувшаяся в Россию Пугачева — не Пугачева
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева оказалась в непростой ситуации. Народная артистка, которая вернулась в Россию без своего мужа, юмориста Максима Галкина, напоролась на неприязнь в свою сторону. Также певица не смогла публично отстоять свою честь и достоинство.

По словам Татьяны Федоткиной, корреспондентки издания «Московский комсомолец», Алла Борисовна не знает, что ей сейчас делать. С одной стороны есть хейтеры, которые публично «вытирают о Примадонну ноги», с другой стороны СМИ, для которых она больше является не «краснокнижным экспонатом», а просто «добычей».

"Приехала Пугачева, но это теперь не Пугачева. Нас, кажется, обманули. Она уже даже не знает, как себя лучше вести. Ее хамоватость не от большого ума и не от уверенности в своем исключительном положении. Столь фальшивое развязное поведение можно объяснить тем, что она в полной растерянности и отчаянии. А что Максим Галкин? Он выбрал свой путь и фактически бросил супругу и детей, на амбразуре», –сказала Федоткина.

Судя по всему, теперь у Пугачевой остались два варианта. Либо порвать с Максимом Галкиным, либо публично заявить о неприятии кремлевских действий. 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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