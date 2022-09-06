Журналисты заподозрили разлад между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым

Премьера фильма "Три тысячи желаний", которая состоялась в кинотеатре "Художественный", собрала немало знаменитостей. Посмотреть ленту приехала и Ксения Собчак. Телеведущая не уделяла внимание репортерам, и на вопросы журналистов не реагировала, пишет МК.

Многие думали, что на премьеру светская львица приехала одна, поскольку она не прохаживалась под ручку с супругом. Как же все удивились, когда Константина обнаружили в фойе.

Конда репортеры МК попытались запечатлеть Богомолова, он закрыл телефоном лицо. Через несколько минут супруги заняли места в зале. Режиссер делал вид, что с Ксюшей он не знаком. Собчак, в свою очередь, общалась только с сидящим рядом коллегой.

Из-за такого весьма странного поведения журналисты заподозрили разлад в отношениях звездной пары. Кстати, слухи о разногласиях в семье Собчак и Богомолова ходят в Сети достаточно давно.