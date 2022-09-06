«Зря разводились»: Настя Ивлеева вернулась к мужу Элджею

После развода телеведущая Настя Ивлеева и хип-хоп исполнитель Элджей продолжили общение. Но в последнее время они стали еще ближе. Сегодня бывшие супруги намекнули на то, что снова вместе.

На днях Ивлеева уехала в Санкт-Петербург. Как оказалось, компанию блогерше составил экс-муж. 31-летняя звезда опубликовала совместные снимки, на которых она запечатлена в нежных объятиях Элджея.

«Питер сближает», — написала Настя.

Рэпер тоже решил прокомментировать новую публикацию. Под фото он оставил смайл в виде сердечка. Таким образом исполнитель дал намек о воссоединении.

«Зря вы разводились»; «Круто очень видеть Вас снова вместе»; «Невозможно Настю представить с другим мужчиной», — написали подписчики.