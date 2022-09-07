31-летняя певица Ханна сообщила на видео, что беременна вторым ребенком

Певица Ханна (настоящее имя Анна Владимировна Иванова) сообщила о том, что беременна вторым ребенком. Радостной новостью 31-летняя артистка поделилась в своем микроблоге.

Сегодня стало известно, что исполнительница ждет второго ребенка. В соцсети фотомодель опубликовала новый видеородик, на котором она запечатлена вместе с супругом и дочерью во время прогулки. Когда артистка повернулась, сбоку можно было разглядеть заметно округлившийся животик.

«У нас новая жизнь. Счастье вскоре будет еще более полноценным», — заявила певица.

Напомним, Ханна стала мамой в 2018 году. На свет появилась девочка Адриана. Отцом наследницы звезды стал Павел Курьянов, являющийся директором лейбла Black Star (известен как Пашу). К слову, дочери исполнительницы 3 сентября исполнилось 4-е года.