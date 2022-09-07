Евгений Петросян записал гневное видеосообщение и обратился к «отброскам журналистики»

Евгений Петросян очень нелестно высказался о всех недобросовестных журналистах. Юморист написал гневное сообщение в личном микроблоге.

76-летний артист продолжает гастролировать, несмотря на свое преклонный возраст. Юморист ездит по российским городам с концертами. 31 августа в Адлере прошел бенефис Петросяна в честь его 60-летия на сцене. Но СМИ написали о том, что на концерт Евгения Вагановича были проданы только десять билетов, поэтому он якобы и не состоялся.

Писатель-юморист весьма резко отреагировал на такие заявления представителей прессы. Он решил записать длинное видео ко всем своим фанатам, в котором репортеров он назвал «отбросами журналистики».

Комик добавил, что авторы подобных статей не имеют никакого права называться журналистами, а его ухода хейтеры не дождутся.