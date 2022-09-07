Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов объяснил неприязнь к группе «Ласковый май»

Солист "Иванушки International" поделился своим мнением касательно популярного коллектива "Ласковый май". Андрей Григорьев-Апполонов объяснил свою неприязнь к этой группе.

Ранее исполнитель сообщил, что ему не по душе постоянные сравнения "Иванушек International" с творчеством Шатунова. По словам артиста, творчество "Ласкового мая" - это "голимая попса". Певец решил рассказать, почему он так считает.