Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк заподозрили в алкоголизме. Произошло это после очередной публикации молодой актрисы.

Анна написала, что начала свое утро с бокала шампанского. По словам модели, у нее для этого есть важный повод. Как бы то ни было, эти слова насторожили поклонников. Подписчики Заворотнюк подметили, что дочь Анастасии часто мелькает перед камерой с алкоголем.

"День начинаем правильно. Камилюше исполнилось 2 годика", - появилось собщение в соцсетях.

Дочь больной раком актрисы сказала, что повод для веселья - это день рождения маленькой дочурки ее близкой подруги. Отмечать этот праздник девушки начали с самого утра, отправившись в один из ресторанов, где не отказали себе в бутылке пьянящего игристого напитка.



