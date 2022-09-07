Друг певца Сергея Лазарева Алекс Малиновский шокировал общественность интимным снимком

Алекс Малиновский, друг певца Сергея Лазарева, много путешествует. Певец активно ведет соцсети. Он постоянно радует поклонников красочными снимками из разных стран. Иногда исполнитель ездит по миру вместе с Лазаревым. Но в Сергея в последнее время очень много работы, поэтому на отдых не всегда хватает времени.

На днях Алекс выложил в своем микроблоге новое фото, которым шокировал общественность. На интимном фото Малиновский показал примата с внушительным детородным органом. Как только фотография появилась в Сети, ее стали активно обсуждать подписчики.

«Сверкнул своей розовой мошонкой», «Ржу, не могу», «Парню крупно повезло с агрегатом», — написали комментаторы.