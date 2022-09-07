Игорь Корнелюк отказался выступать на одной сцене с Боярским, Киркоровым и Пьехой

В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного
В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, судя по заявлению Лиз Трасс, сохранит свою должность в новом правительстве, заявил о том, что
Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая
У оперной певицы Марии Максаковой давно не складываются отношения с ее матерью. Сегодня Людмила Максакова проживает в России. Бывший депутат Госдумы
Ольга Скабеева рассказала о странностях на похоронах Михаила Горбачева. Телеведущая была неприятно удивлена тем, что никто из депутатов ГД не
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга более пяти месяцев не может решить проблему огромных очередей на остановках. После начала поэтапного перехода
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle