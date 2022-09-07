Игорь Корнелюк отказался выступать на одной сцене с Боярским, Киркоровым и Пьехой

Игорь Корнелюк, который готовится к концерту в честь 60-летия, отказался выступать на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Эдитой Пьехой и Михаилом Боярским. По заявлению 59-летнего певца, он не хочет петь дуэтом с вышеуказанными артистами.

Вместо Киркорова, Боярского и Пьехи композитор пригласит симфонический оркестр.

"Я против традиционного юбилейного концерта, когда много приглашенных музыкантов выходят и поздравляют тебя, поют что-то. Я планирую пригласить симфонический оркестр", - сказал г-н Корнелюк.

К слову, ранее Игорь Евгеньевич неоднократно выступал с артистами, исполнял с удовольствием их песни на своих концертах.