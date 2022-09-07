Кушанашвили предупредил Милонова о возможной мести со стороны братьев Меладзе

Отар Кушанашвили предупредил Виталия Милонова о возможной мести со стороны Валерия Меладзе. Журналист посоветовал депутату Госдумы быть предельно осторожным во время контакта с братьями Меладзе. Об этом публицист сказал после того, как политик жестко раскритиковал семью артистов.

Звездные братья могут сделать возможное и невозможное для защиты своей чести и достоинства, предупреждает Кушанашвили.

Напомним, во время интервью Милонов назвал Веру Брежневу "падшей женщиной". Самого композитора политический деятель обозвал "Мармеладзе".

Кушанашвили уверен, что парламентарий перегнул палку в ходе телевизионного эфира. Как отметил журналист, депутату может отомстить муж украинской исполнительницы и его родной брат.