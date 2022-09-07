Журналист и публицист Михаил Шахназаров жестко раскритиковал пение Веры Брежневой без фонограммы. О вокальных данных украинской певицы он рассказал в авторской программе «Полный абзац».

Как заявил Шахназаров, у Брежневой совершенно нет никаких творческих задатков.

«Брежнева – великая певица из Украины. А Вы без фанеры слышали ее исполнение? Там ад просто. Если поешь без фонограммы, то хотя нужно в ноты попадать. А там стоит сплошной писк», - заявил журналист.

Михаил добавил, что украинским артистам необходимо посмотреть на себя:

«Включите итальянских артистов, как они там поют. Или как «штатники» поют послушайте. А вы полное зеро».