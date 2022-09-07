Молодая супруна Павла Прилучного Зепюр Брутян плохо исполняет свои обязанности

Image 16+
Молодая супруна Павла Прилучного Зепюр Брутян плохо исполняет свои обязанности
Знаменитости
Фото из открытых источников

Молодая супруга всеми любимого Павла Прилучного плохо исполняет свои обязанности. Однако речь не идет о супружеском долге Зепюр Брутян, как многие подумали. Канал "НеМалахов СЛИВки" пишет, что дело даже дошло до суда, однако вскоре было отозвано.

В минувшем году фотостудия вместе с фотографом потребовали актрису выплатить 250 тыс. рублей. Эти деньги нужно было отдать за нарушения неких договоренностей. О каких именно договоренностях идет речь, неизвестно. 

Но после размышлений иск был отозван. Не исключено, что за жену вступился Прилучный. 

Отметим, что супружеская пара, которая сыграла свадьбу две недели назад, в настоящее время наслаждается друг другом. Новосибирский актер вместе с избранницей вводят новые полезные привычки и регулярно делятся с поклонниками подробностями личной жизни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Друг певца Сергея Лазарева Алекс Малиновский шокировал общественность интимным снимком

Сегодня, 19:39

Музыкальный критик Троицкий удивился возвращению Пугачевой в Россию из Прибалтики

Сегодня, 19:37

Телеведущий Андрей Норкин перечислил имена артистов-противников СВО, которых уволили из театров

Сегодня, 19:19

Молодая супруна Павла Прилучного Зепюр Брутян плохо исполняет свои обязанности

Сегодня, 19:04

Игорь Корнелюк отказался выступать на одной сцене с Боярским, Киркоровым и Пьехой

Сегодня, 18:55

Михаил Шахназаров жестко раскритиковал пение Веры Брежневой без фонограммы

Сегодня, 13:17

Сергей Шнуров показал видео подготовки стадиона «Лужники» к большому концерту группы «Ленинград»

Сегодня, 11:38

Новым ведущим программы «Правила жизни» станет сын умершего Алексея Бегака

Сегодня, 11:37

Алла Пугачёва в компании Урганта и Орбакайте посетила спектакль «Кабаре» в Театре Наций

Сегодня, 10:49

Светлана Малькова рассказала, что в Америке на каждого ребенка она получила по 200 долларов

Сегодня, 10:45

Соседов заявил, что Лобода своей известностью в России обязана продюсеру Крапивиной

Сегодня, 10:44

Певица Светлана Лобода призналась, что ее избранник-иностранец является жутким патриотом

Сегодня, 10:14

Уехавшая в Украину Мария Максакова заявила, что мать и дети отказываются с ней общаться

Сегодня, 08:41

Андрей Разин ответил Лере Кудрявцевой после выхода шоу «Звезды сошлись» о смерти Шатунове

Сегодня, 08:13

Аксюта объяснил, почему Нагиев не будет вести новый сезон шоу «Голос 60+»

Вчера, 22:09

Зрители вокального шоу «Голос 60+» высказывают свое недовольство новым сезоном

Вчера, 21:52

Блогерша Ивлеева и рэпер Элджей воссоединились в Петербурге

Вчера, 21:50

31-летняя певица Манижа вышла замуж за режиссёра Ладо Кватанию

Вчера, 21:31

Журналисты заподозрили разлад между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым

Вчера, 21:26

«Можно сачкануть»: Николай Басков сравнил хор с групповым сексом

Вчера, 20:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Комздрав Петербурга свернул ковидные койки на фоне высокого распространения вируса
  • 5-09-2022, 14:36

Комздрав Петербурга свернул ковидные койки на фоне высокого распространения вируса

В городе на Неве каждый день выявляют свыше 2,5 тысяч заражений коронавирусом. На фоне стабильно высоких цифр заболеваемости и низкого коллективного

На «реновации» в Московском и Красногвардейском районах девелоперы смогут заработать триллион рублей 
  • Вчера, 17:29

На «реновации» в Московском и Красногвардейском районах девелоперы смогут заработать триллион рублей 

В СМИ подсчитали сколько смогут заработать петербургские девелоперы на реализации скандального закона о КРТ. Только с двух районов, Московского и

CNN: в Британии считают, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине
  • Вчера, 10:43

CNN: в Британии считают, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, судя по заявлению Лиз Трасс, сохранит свою должность в новом правительстве, заявил о том, что

Юморист Андрей Рожков обратился с необычной просьбой к примадонне Алле Пугачевой
  • 5-09-2022, 08:25

Юморист Андрей Рожков обратился с необычной просьбой к примадонне Алле Пугачевой

Звезда «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Андрей Рожков, сценарист и телеведущий, высказался в сторону певицы, которая

Уехавшая в Украину Мария Максакова заявила, что мать и дети отказываются с ней общаться
  • Сегодня, 08:41

Уехавшая в Украину Мария Максакова заявила, что мать и дети отказываются с ней общаться

У оперной певицы Марии Максаковой давно не складываются отношения с ее матерью. Сегодня Людмила Максакова проживает в России. Бывший депутат Госдумы

Ольга Скабеева рассказала о странностях на похоронах экс-президента СССР Михаила Горбачева
  • 4-09-2022, 22:18

Ольга Скабеева рассказала о странностях на похоронах экс-президента СССР Михаила Горбачева

Ольга Скабеева рассказала о странностях на похоронах Михаила Горбачева. Телеведущая была неприятно удивлена тем, что никто из депутатов ГД не

Новости партнеров
Новости партнеров
«Просто издевательство!»: петербуржцы отреагировали на огромную очередь на остановке в Приморском районе 
  • Сегодня, 18:21

«Просто издевательство!»: петербуржцы отреагировали на огромную очередь на остановке в Приморском районе 

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга более пяти месяцев не может решить проблему огромных очередей на остановках. После начала поэтапного перехода