Молодая супруна Павла Прилучного Зепюр Брутян плохо исполняет свои обязанности

Молодая супруга всеми любимого Павла Прилучного плохо исполняет свои обязанности. Однако речь не идет о супружеском долге Зепюр Брутян, как многие подумали. Канал "НеМалахов СЛИВки" пишет, что дело даже дошло до суда, однако вскоре было отозвано.

В минувшем году фотостудия вместе с фотографом потребовали актрису выплатить 250 тыс. рублей. Эти деньги нужно было отдать за нарушения неких договоренностей. О каких именно договоренностях идет речь, неизвестно.

Но после размышлений иск был отозван. Не исключено, что за жену вступился Прилучный.

Отметим, что супружеская пара, которая сыграла свадьбу две недели назад, в настоящее время наслаждается друг другом. Новосибирский актер вместе с избранницей вводят новые полезные привычки и регулярно делятся с поклонниками подробностями личной жизни.