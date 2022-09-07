Музыкальный критик Троицкий удивился возвращению Пугачевой в Россию из Прибалтики

Артемий Троицкий удивился возвращению Аллы Пугачевой из Прибалтики в Россию. Журналист и музыкальный критик высказался в интервью на YouTube-канале.

Поступок артистки эстрады он назвал странным.

«Это мне непонятно. Вернее, мне понятно, почему она смогла вернуться в РФ. Ее никто бы никогда не задерживал, не арестовывал, не тащил в СИЗО. Это бы было самоубийственно для властей. Несмотря ни на что, большинство Аллу Борисовну любят. Для меня непонятна ее мотивация», — заявил журналист, который с давних времен знаком с Примадонной.

Троицкий добавил, что причиной возвращения певицы является желание отвести детей в российскую школу. Сам критик уехал из страны именно из-за своих детей. Как подчеркивает Артемий Кивович, он не хотел, чтобы даже в элитном заведении его наследникам кто-то «промывал мозги».