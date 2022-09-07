Телеведущая Настя Ивлеева впервые рассказала, как Элджей сделал ей предложение руки и сердца

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) сыграли свадьбу в 2019 году. Но их брак недолго просуществовал. О разводе знаменитостей стало известно в 2021 году.

А сегодня телезвезда впервые рассказала о том, как Элджей сделал ей предложение руки и сердца. Настя вспоминает, что было это очень и очень неромантично.

«Это был мой день рождения. Мы были в Новосибирске. Я обиделась, потому что он не поздравил меня в 00:00. Мы жили в отеле. У Лехи был тогда концерт. Сделал он мне предложение, поздравив в 00:15», — вспоминает Ивлеева.

Заметим, что в Сети ходят слухи о воссоединении звездной пары. Экс-супругов в последнее время часто видят в компании друг друга. Влюбленные регулярно путешествуют вместе и публикуют совместные фото в соцсетях.