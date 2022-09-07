Новым ведущим программы «Правила жизни» станет сын умершего Алексея Бегака

В конце мая скончался знаменитый ведущий «России-Культура» Алексей Бегак. Художника, дизайнера, архитектора съел рак. Его авторская программа «Правила жизни», которую так полюбили зрители, была поставлена на паузу. Но вскоре передача появится в эфире телеканала с новым ведущим.

Представители канала уже объявили, кто займет место Бегака.

«Программа «Правила жизни» вскоре вернется в эфир. Ее ведущим станет Филипп Бегак. Мы надеемся, вы будете с нами. Смотрите очередной выпуск 7 сентября 20.05 на «Культуре», — сказано в сообщении.

Филипп является младшим сыном Алексея Дмитриевича. Старший наследник телеведущего Максим умер в 2011 году в молодом возрасте. 24-летний парень умер в результате ДТП.

Филипп рассказал, что россиянам следует ожидать от него в качестве ведущего:

«Что же такое культура? Это театр, живопись, кино, книги. Для меня культура это созидание. Я не являюсь режиссером, художником, актером, писателем. Занимаюсь сельским хозяйством. Но я Филипп Бегак, и это мои правила жизни».