Певица Светлана Лобода призналась, что ее избранник-иностранец является жутким патриотом

Светлана Лобода впервые за долгое время заговорила о спутнике жизни. И если обычно скрытная артистка об отце дочери Тильды наотрез отказывается говорить, ее слова о любимом мужчине поражают откровенностю. Посекретничала артистка на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Как оказалось, украинская исполнительница познакомила избранника с дочерьми. Однако, вместе влюбленные постоянно не живут. Также певица призналась журналистам, что ее парень - иностранец, и он пратриот своей страны.

«Мой любимый, с которым я долго вместе, не украинец, но он жуткий патриот. У каждого из нас есть свое пространство, своя личная жизнь. Человек прожил большой отрезок времени, он уже сформирован, как и я», — заявила Лобода.

«Хочу, чтобы этот островок был только моим, поэтому я не делаю пиар из этого. Повезло, что я встретила по-настоящеум своего человека, я с ним на одной волне. Мне комфортно с ним и интересно, меня никто не сжимает и не вносит в какие-то рамки», - добавила певица.