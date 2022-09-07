«Просто издевательство!»: петербуржцы отреагировали на огромную очередь на остановке в Приморском районе 

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«Просто издевательство!»: петербуржцы отреагировали на огромную очередь на остановке в Приморском районе 
Санкт-Петербург
Фото: ТГ-канал "Komenda24"

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга более пяти месяцев не может решить проблему огромных очередей на остановках. После начала поэтапного перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) пассажиров жители Северной столицы регулярно жалуются на долгое время ожидания нужного маршрута и переполненные салоны городских автобусов в «часы пик». Сегодня утром, 7-го сентября, вокруг остановочного павильона на Арцеуловской аллее в Приморском районе уже не в первый раз образовалась очередь порядка двух сотен человек. Об этом сообщает паблик «Поребрик сити» в социальной сети «ВКонтакте».

«Остановка на Арцеуловской аллее собрала настоящий аншлаг. Пара сотен человек безнадежно стоит в ожидании лазурного чуда. Половина из автобусов настолько переполнены, что даже не останавливаются. Сейчас в районе выдаются ключи еще от двух очередей застройки, так что народу в скором времени прибавится», — говорится в публикации сообщества.

Отмечается, что недавно построенные дома в ЖК «Чистое небо» еще даже не полностью заселены. Если в администрации губернатора Александра Беглова не поспешат решить проблему нехватки подвижного состава, которая во многом является причиной образования очередей на остановках наземного общественного транспорта, то уже в ближайшее время транспортный коллапс в этом районе и других только усугубится. В зимний период ставшая уже системной некачественная уборка улиц от снега и наледи будет создавать дополнительные препятствия для автобусных маршрутов.

В комментариях под постом пользователи «ВКонтакте» указали чиновникам из Смольного на последствия необдуманного решения касательно упразднения коммерческих маршруток, которые чиновники из Комтранса так и не смогли полноценно заменить социальными автобусами. Одна из жительниц Северной столицы назвала «издевательством» бездействие членов команды Александра Беглова, которые не могут исправить собственные ошибки, допущенные в ходе разработки проекта НМТО и его реализации.

 

Напомним, так называемая транспортная реформа стартовала в Петербурге 1-го апреля текущего года. Еще на первом этапе НМТО жители города на Неве массово начали жаловаться на увеличение времени ожидания общественного транспорта на остановках и переполненные до предела пассажирами салоны в «часы пик». Несмотря на многочисленные претензии и обещания представителей городского Комтранса, ситуация не изменилась в лучшую сторону — в сентябре очереди возле остановочных павильонов стали еще больше.

Петербуржцы ранее комментариях под постом в соцсети об огромной очереди на Советском проспекте на юге города предложили пересадить чиновников из Смольного из служебных автомобилей на общественный транспорт, выдав им карты «Подорожник», чтобы они были «ближе к народу».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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