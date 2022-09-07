Проживающая на Украине Мария Максакова пожаловалась на ненависть детей и матери

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Проживающая на Украине Мария Максакова пожаловалась на ненависть детей и матери
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Фото из открытых источников

У оперной певицы Марии Максаковой давно не складываются отношения с ее матерью. Сегодня Людмила Максакова проживает в России. Бывший депутат Госдумы с маленьким сыном Ваней уехала на Украину и жалуется, что никто не интересуется ее состоянием:

«На Украине я с ребенком шесть месяцев. Думаете, моя мама поинтересовалась, как дела? А мои взрослые дети поинтересовались, как живет их мама?»

Несмотря на это, оперная дива с оптимизмом смотрит на будущее и не держит зла на близких:

«Дети говорят мне, что все меня ненавидят, что мне нужно уйти, а имущество отдать. Выживают меня из семьи. Думаю, что все они рассчитывают на мою смерть. Любыми путями пытаются отнять мое имущество. За все я из прощаю. Чтобы они не сделали в будущем».

Напомним, много лет дочь Марии Людмила и сын Илья с бабушкой проживаю в России. Видимо, они не хотят общаться с мамой. Максакова ранее желала наладить связь с родными. Ради этого она приехала в РФ, но эти старания оказались тщетными. Артистка с горечью вспомнила, что мать даже на порог дома ее не пустила.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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