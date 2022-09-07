Разин ответил Кудрявцевой на заявление о том, что он довёл Шатунова до смерти

Андрей Разин решил ответить Лере Кудрявцевой после выхода программы «Звезды сошлись». В передаче НТВ, которая посвящена Юрию Шатунову, прозвучало заявление о том, что продюсер довёл исполнителя до инфаркта судами.

На канал Разина в YouTube появилась публикация, в которой продюсер пообещал телеведущей ответить на ее громкие заявления. По словам Андрея, вскоре он до видео откроет доступ.

Один из подписчиков под роликом высмеял Разина:

«Быстро реагирует, только вышел выпуск, а он обращение успел накатать. Молодец, Разин! Юру вспоминали в выпуске добрым словом, а тебя нет, не заслужил!»

Но нашлись и те, кто раскритиковал Кудрявцеву:

«Она сама вылезла. Как же так! Не наехать на Разина!»

Еще один комментатор написал, что программу смонтировали таким оразом, чтобы очернить Андрея Александровича.