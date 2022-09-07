Рок-группа «Би-2» отменила очередной концерт в России

По заявлению музыкантов, речь идет о концерте в Томске, который должен был пройти 16 сентября. О причинах отмены выступления исполнители не сообщили. Организаторы обещают вернуть зрителям деньги за приобретенные билеты.

"К большому сожалению, мы вынуждены отменить свое выступление в Томске. Мероприятие было запланировано на 16 сентября 2022 года", -гласит публикация в соцсети.

Напомним, ранее группа "Би-2" отметила концерт в Самаре. Выступление пришлось перенести на 2023 год.