Рустам Солнцев об интимных отношениях Литвиновой и Земфиры: «Они не пытались скрыть связь»

Отношения Ренаты Литвиновы и Земфиры вызывают массу слухов в Сети. Актриса и певица много лет неразлучны. Поговаривают, что связывает их далеко не только дружба. Рустам Солнцев не видит в этом большой тайны.

Как говорит шоумен, когда-то у Ренаты и Земфиры были сильные чувства друг к другу. Исполнительнице нравилась женственность и нежность актрисы. Несмотря на то, что отношения сошли на нет, они все равно остаются вместе.

"Никогда они не пытались скрыть свою связь. Вместе всегда и везде две татарские женщины. Они давным-давно прилипли друг к другу в хорошем смысле этого слова. И не расстаются", - заявил блогер.

Также экс-участник Дома-2 добавил, что такими нетрадиционными отношениями знаменитостям удалось избежать пошлости и сплетен.

