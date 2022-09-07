Сергей Шнуров показал видео подготовки стадиона «Лужники» к большому концерту группы «Ленинград»

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Сергей Шнуров показал видео подготовки стадиона «Лужники» к большому концерту группы «Ленинград»
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Фото из открытых источников

Сергей Шнуров показал на видео, как московский стадион "Лужники" готовится к масштабному концерту музыкальной группы "Ленинград". Видеоролик был опубликован сегодня, 7 сентября, на Ютуб . Появился он на канале "Сергей Шнуров & Leningrad fans".

Артист лично вышел на поле, чтобы посмотреть, как проходит подготовка, в том числе монтаж сцены для выступления. 

"Как-то так!", - заявил в кадре лидер коллектива.

Грандиозное мероприятие на большой спортивной арене состоится в субботу, 10 сентября. За билет на концерт "Классика в Лужниках" придется отдать от 2 до 80 тысяч рублей.Он рассчитанна более чем 60 тысяч зрителей. На сцену коллектив выйдет в сопровождении симфонического оркестраю Прозвучат не только классические «ленинградские» песни, но и новые хиты на злобу дня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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